Trajetória familiar mostra força política do prefeito reeleito Asiel Bezerra

Um dos requisitos que mais chamam a atenção na esfera política é a trajetória de cada candidato e as pessoas a ele ligados. Esse é o caso do prefeito reeleito de Alta Floresta Asiel Bezerra de Araújo. Esse paranaense, nascido em Tuneiras do Oeste, a 07/04/1967, filho de Moacir Bezerra de Araújo e Iranir de Mello Araújo, tem várias referências políticas na família, personagens que fazem parte da história do município do interior paranaense. Mas as ligações de parentesco também são fortes e presentes com personagens políticos de Maceió, Alagoas.

Asiel se formou em medicina no Rio de Janeiro, na década de 80, e que fez especialização em ortopedia no início da década de 90. Antes de vir para Alta Floresta, em 94, ele ainda atuou em Cianorte. Em Alta Floresta, Asiel se candidatou à Prefeitura em 2008, concorreu e foi eleito ao primeiro mandato em 2012 e reeleito agora, em 2016. Uma rápida pesquisa na internet é fácil para identificar a linha sucessória na Prefeitura de Tuneiras e mostra que política faz parte da tradição de família.

Avô de Asiel, João Bezerra de Araújo foi prefeito de Tuneiras entre 1964 e 1969. José Rebucci, primo do prefeito reeleito de Alta Floresta, administrou a cidade paranaense entre 1973 a 1977. Outro primo, Leôncio Correia, foi prefeito entre os anos 1977 a 1982. O pai de Asiel, Moacir Bezerra de Araújo, foi vereador por Tuneiras durante o mandato de Leôncio. Já o tio de Asiel, Benedito Manoel da Silva, foi o gestor entre 1983 e 1988. Um primo de Asiel, Paulo Bezerra de Araújo, é vereador há vários mandatos.

Maria Helena, município próximo, também foi administrado por um parente do prefeito altaflorestense. Elias Bezerra de Araújo, tio de Asiel, foi reeleito em outubro, para um novo mandato. Em Nova Olímpia, Paulo Jobel, primo de Asiel, que já foi prefeito do município, foi eleito em outubro como vice-prefeito.

O histórico familiar vai além das fronteiras paranaenses. Em Alagoas, um primo dos avós de Asiel Bezerra, faz parte da história. Arnon de Mello foi governador entre 1951 e 1956, sendo eleito ainda senador para vários mandatos, cumpridos entre 1963 e 1983. Djalma Falcão, primo de Iranir, mãe de Asiel, foi prefeito de Maceió entre 1986 e 1989. Antes, ele havia sido eleito para dois mandatos como deputado federal, entre 1967 a 1971 e 1983 a 1985.

Outro expoente da família foi Marco Aurelio Mello. Primo da mãe do prefeito altaflorestense, Marco Aurélio é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal desde 1990. Um dos membros da família, que chegou a ocupar o cargo eletivo mais importante do país, também veio de Alagoas. Fernando Collor de Mello, primo em segundo grau da mãe de Asiel, foi prefeito de Maceió entre os anos 1979 a 1983, deputado federal de 1983 a 1987, governador de Alagoas entre 1987 e 1989, quando foi eleito presidente da República. Atualmente, Fernando Collor está em seu segundo mandato como senador da República.

Durante a última campanha, algumas pessoas, inclusive lideranças políticas de oposição, alegaram que faltava experiência e respaldo político. Porém, com esse histórico, ficou evidente que não faltam esses requisitos ao prefeito reeleito.