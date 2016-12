Homem é preso após furtar aparelho telefônico em consultório odontológico

Da Redação

A Polícia Militar de Alta Floresta deteve em flagrante na tarde desta terça-feira (20), no centro da cidade, Dari Soares de Amorim, por furtar um aparelho telefônico em um consultório odontológico no município. O homem, que foi solto recentemente, estava detido após um furto no Posto Telefônico.

A dentista relatou a nossa equipe que o crime ocorreu por volta das 09:00hrs da manhã desta terça-feira. Ela estava realizando atendimento quando o suspeito entrou em seu consultório. A profissional solicitou que Dari aguardasse na recepção e, ao se distrair, o homem então furtou o aparelho telefônico e saiu. A câmera de um dos comércios vizinho filmou a ação do suspeito. A vítima procurou a polícia e confeccionou o Boletim de Ocorrências. Mais tarde avistou o suspeito próximo ao seu comércio e acionou a PM. A vítima, juntamente com um mototaxista, seguiu o suspeito que ao avistar a viatura se escondeu atrás de uma caixa d’água, porém foi localizado pela PM.

O criminoso já havia vendido o aparelho por R$ 100,00. O comprador foi chamado à Central de Operação da Policia Militar e reconhecido pela vítima. O mesmo havia sido preso recentemente por furtar o posto telefônico e já possui passagens pela policia em diversas cidades do país.