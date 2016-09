IFMT abre prazo de inscrição de concurso público para 82 vagas

G1

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) deve começar a receber nesta segunda-feira (19) as inscrições de um concurso público de 17 vagas para docentes (magistério do ensino básico, técnico e tecnológico) e 65 vagas de técnico-administrativo em educação. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de outubro. É cobrada uma taxa de inscrição que varia entre R$ 80 a R$ 150. Os salários vão de R$ 2.292,69 a R$ 4.326,21, conforme cargo escolhido e nível de carreira.

Segundo o IFMT, para a carreira docente, as 17 vagas serão distribuídas entre os campi em atendimento às necessidades da administração do IFMT. Já as 65 vagas para técnicos-administrativos estão distribuídas para os seguintes locais: Alta Floresta, Cáceres, Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte, Juína, Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. O valor da taxa de inscrição para o cargo docente é de R$ 150; para os cargos técnico-administrativos, o valor é fixado de acordo com a escolaridade exigida para o cargo: R$ 80 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e/ou técnico, e R$ 120 para nível superior.

O processo de seleção do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo/área de professor do ensino básico, técnico e tecnológico e para os cargos de técnico-administrativos em educação; b) prova de desempenho didático de caráter eliminatório e classificatório, apenas para o cargo/área de professor do ensino básico, técnico e tecnológico; c) prova de títulos de caráter classificatório, apenas para o cargo/área de professor do ensino básico, técnico e tecnológico.

As provas objetivas serão realizadas somente nas cidades de Barra do Garças, Cuiabá e Sinop, no dia 20 de novembro. A prova de desempenho didático (para cargo docente) será realizada nos dias 10 e 11 de dezembro de 2016, somente na Universidade Federal de Mato Grosso, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, no Bairro Boa Esperança, em Cuiabá.