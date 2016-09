Agentes decidem esperar assembleia do dia 20

Gazeta Digital

Agentes penitenciários de Mato Grosso decidiram não votar indicativo de greve durante a assembleia realizada na quinta-feira, 15. A categoria ressalta que há um alerta com relação a necessidade de atendimento das demandas.

“É uma forma de fazer pressão. Temos uma assembleia unificada no dia 20, uma paralisação nacional no dia 23, onde participaremos com uma manifestação. Na reunião nesta semana pode ser que haja, sim, indicativo de greve”, explica o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindspen), João Batista Pereira de Souza. Caso não haja essa deliberação, a decisão será tomada em nova assembleia a ser realizada no mês de outubro.

Souza esclarece que nesta semana o Governo do Estado apresentou o andamento do atendimento das demandas. De acordo com o documento encaminhado pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) ao Sindspen, o concurso público está com os trâmites em andamento, com o edital sendo elaborado, com previsão de lançamento para o próximo mês, os uniformes estão sendo adquiridos, as novas viaturas também devem ser entregues na primeira quinzena de outubro, dentre outras.

“Avaliamos que, como a pauta de reivindicação teve algum andamento, que esse não seria o momento de suspender as atividades. Todavia, esperamos que acelerem os processos para não precisarmos entrar em greve”, ressalta.

Para a servidora Wilma Ramos, a gestão estadual apresenta os posicionamentos apenas sobre pressão. “Conseguimos avanços apenas quando pressionamos porque deve haver um receio que se repitam os episódios de junho deste ano”, destaca.

A agente se refere aos ataques ordenados pelo Comando Vermelho de Mato Grosso (CV), de dentro da prisão, após os presos ficarem sem visitas durante a paralisação dos agentes penitenciários.

Dentre as demandas, a pauta que merece atendimento o quanto antes é a realização do certame, de acordo com José Magno Maximino, servidor em Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá). “A defasagem nas grandes unidades sobrecarrega os trabalhadores que sofrem com a pressão e se desdobram para fazer o serviço”.