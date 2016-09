Administração ilumina duas ruas no setor Norte 3

Dionéia Martins

Mais uma cobrança dos moradores foi atendida pela administração municipal, as Ruas, Rio de Janeiro no setor Norte 3 no Bairro Cidade Alta e Violetas que liga o setor Norte 3 ao Bairro Jardim das Flores receberam iluminação pública.

A iluminação nas duas ruas foi executada pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta, beneficiando os moradores do setor, que, principalmente devido aos assaltos que tem acontecido na cidade temiam passar pelo local a noite.

Morador há mais de 30 no bairro, Enos Araújo Lima, 41 anos, disse que tinha medo de andar naquela rua a noite. “Era escuro, eu não saia aqui a noite, ontem sair aqui tá tudo iluminado, melhorou muito, agora ficou bom de mais”, comemorou.

Para saber na integra, veja a edição impressa no Jornal O Diário de hoje!