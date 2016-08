Governo de MT atrasa pagamento do 13º aos aniversariantes de agosto

G1 /MT

Os servidores públicos de Mato Grosso aniversariantes do mês de agosto, que têm direito ao 13º salário na folha paga nesta quarta-feira (31), só deverão receber no dia 15 de setembro. O estado alegou não ter dinheiro em caixa para fazer o pagamento agora, que soma R$ 39 milhões, porque precisa ainda pagar até o dia 9 de setembro a segunda parcela anual do financiamento com o Bank of America, estimada em R$ 116 milhões.

Neste mês, a folha de pagamento dos servidores públicos foi fechada em R$ 606,4 milhões. E o estado alega que, deixar de pagar o Bank of America poderia bloquear repasses de convênios federais, entre outras consequências, podendo comprometer ainda mais a situação financeira do estado.

Por causa de problemas financeiros e da necessidade de redução de despesas, o governo publicou nesta quarta-feira (31) um decreto no qual suspende licitações que ainda não tenham tido os contratos assinados, a realização de concursos públicos, e no qual determina ainda corte nos custos de água, energia, telefone, aluguel, viagens e diárias de servidores públicos.