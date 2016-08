Braziliense realiza 1ª travessia nos quatro marcos brasileiros 100% a força humana

Renan Nery

Leonardo César de 51 anos, Residente de Brasília, está realizando um feito inédito, uma travessia nos quatro marcos do Brasil. Já realizou a travessia do extremo norte e sul em 2014, e agora realiza do ponto extremo oeste ao ponto extremo leste, passando por Alta Floresta.

A travessia é realizada 100% a força humana, através de caminhadas, bicicleta e caiak. Contando com um carro de apoio Leonardo cruzou as extremidades do País visitando locais extremos com matas fechadas e temperaturas de até 4 graus negativos.

A atividade que envolve muita resistência e esforços físicos é feita por realização pessoal, Leonardo acredita que as descobertas feitas nos País tem que ser realizadas primeiramente por brasileiros e não por estrangeiros.

O Brasiliense em meio a sua jornada teve em sua homenagem a nova demarcação do marco LCUN, ao lado de Aroixuí, no município de Santa Vitória do Palmar RS.

O Aventureiro também escreveu um livro, com detalhes de sua travessia do extremo norte ao extremo sul, realizada em 2014, o livro contém dados e fotos de animais silvestres de cada região, fauna e flora, e está sendo doado a cada biblioteca municipal das cidades em que passa.

Leonardo pretende ainda realizar um documentário de sua expedição, comentando sobre os lugares em que passou, e sobre toda a sua aventura.