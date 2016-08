Moradores do assentamento São Pedro recebem curso para produção de queijos

Moradoras das comunidades Nova União e Sombra da Manhã do assentamento São Pedro, em Paranaíta, participaram do curso de Derivados do Leite, módulo queijos, realizado de 15 a 19 de junho. A capacitação foi promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MT) em parceria com a Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP) e Sindicato Rural de Paranaíta.

O curso teve duração de 40 horas e as alunas aprenderam técnicas de higiene, tramites para aquisição do selo de qualidade, receitas e aulas práticas de fabricação de mussarela, queijo minas padrão e frescal, prato, ricota, queijos temperados, bebidas lácteas como achocolatado e iogurtes, entre outros produtos. A instrutora do Senar/MT, Edinéia Jesus Trindade, explica que, após o curso, as alunas estão preparadas tanto para produzir os produtos para consumo da família, quanto para inicializar o processo de comercialização em feiras e mercados. “É uma atividade onde elas podem ganhar mais dinheiro com a comercialização. Um produtor de Carlinda que participou do curso em 2013 já está colocando os produtos para vender nos mercados da região”, destacou a instrutora.

De acordo com a coordenadora de Socioeconomia da CHTP, Marcileny Miranda, o empreendimento participa da promoção de cursos que geralmente oferecem uma alternativa a mais de renda para as famílias com matérias-primas que elas já possuem nas propriedades rurais e que após beneficiadas podem se tornar produtos mais rentáveis.

A participante Vera Lúcia Pereira conta que a família vende cerca de 120 litros de leite por dia para um laticínio da região, mas para complementar a renda ela ainda produz requeijão e outros produtos que vende ali mesmo, no assentamento. “Agora com o curso aprendi um jeito mais fácil e melhor de fazer esses produtos e quero ampliar as vendas. Hoje o laticínio paga de 80 a 93 centavos o litro do leite, se a gente faz queijos e outros derivados consegue ganhar mais”, disse a produtora rural.

A mobilizadora do Senar, Andreia Kaspary, destaca que os cursos continuam durante todo o ano, de acordo com a necessidade de cada comunidade atendida. Para o mês de julho já está programado um curso de defumados.

O apoio aos cursos faz parte do Programa de Educação Ambiental promovido pela CHTP na região.