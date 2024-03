Programa Municipal de Controle ao Tabagismo e Programa Saúde na Escola estão em novo endereço

O Programa Municipal de Controle ao Tabagismo (PMCT) e Programa Saúde na Escola (PSE), serão realizados em novo endereço. Anteriormente esses trabalhos eram realizados no Pronto Atendimento Municipal, mas, a partir desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, os trabalhos serão realizados no Centro de Atendimento Psicossocial, localizado rua B1, prédio da Fundação Servir.

O PMCT é uma iniciativa que apoia as pessoas que procuram o programa com o objetivo de parar. Além de uma medicação que é fornecida aos pacientes, também é realizado um acompanhamento período com os pacientes, justamente para que o paciente consiga cessar o hábito de fumar.

No caso do Programa Saúde na Escola, essa é uma iniciativa que, além das palestras nas escolas, também realiza um trabalho junto as empresas, sempre com orientações, por exemplo, sobre o câncer de mama, câncer de próstata, entre outros.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação