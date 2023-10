MT recebe reforço para combater incêndio em parque do Pantanal onde há maior concentração de onças-pintadas no mundo

Fogo teria começado há dois dias e a causa do incêndio ainda está sendo investigada. Pela área ser de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros, também realiza o combate com aeronaves.

Mato Grosso deve receber reforços de brigadistas de Corumbá, Mato Grosso do Sul, para combater o incêndio no Parque Estadual Encontro das Águas no Pantanal, que fica localizado entre os municípios de Barão de Melgaço e Poconé, a 250 km de Cuiabá. O fogo começou na terça-feira (17) e, segundo o Corpo de Bombeiros, a área é de difícil acesso.

Segundo o governo de Mato Grosso, a localidade é conhecida por deter a maior concentração de onças-pintadas do mundo. Imagens feitas por populares mostram o local em chamas e com muita fumaça.

De acordo com o coordenador do PrevFogo de Mato Grosso do Sul, Márcio Yule, cerca de 20 combatentes estão levando equipamentos para ajudar no combate.

“A direção da Unidade de Conservação solicitou esse apoio que acionou a nossa brigada aqui de Corumbá. Nós também ofertamos um caminhão auto bomba tanque florestal, um veículo fora de estrada e uma embarcação para poder se deslocar na região”, disse.

Os brigadistas devem começar a atuar, junto ao Corpo de Bombeiros, a partir dessa sexta-feira (20), no parque.

“O incêndio florestal é um fogo sem controle, então ele pode estar se propagando. Há uma previsão de altas temperaturas, umidade baixa e o bioma ainda deve sofrer por conta dessas condições, mas o combate já vem sendo realizado e a estrutura oferecida seria para apoiar e trabalhar no controle e extinção”, disse o coordenador.

O fogo teria começado na terça-feira (17) e, segundo a equipe do Corpo de Bombeiros, o combate vem sendo realizado com o uso de aeronaves. De acordo com os bombeiros, outras cinco equipes, que estão no parque, e a Sala de Situação Central, em Cuiabá, analisam possíveis estratégias para ampliar o combate em solo.

Ao todo, 40 bombeiros, brigadistas e militares do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) trabalham para controlar o fogo que avança pelo Pantanal. A ação de combate ainda conta com três aviões, um helicóptero, dois caminhões auto tanque, dois caminhões pipa, um caminhão auto bomba tanque florestal e dez caminhonetes.

Os militares também informaram que a causa do incêndio ainda está sendo investigada. Até o momento, não foi divulgado quanto da área foi queimada.

Os bombeiros relataram que, desde o início do mês, estão atuando no combate de incêndios e monitorando o Pantanal via satélite.

O parque

O Parque Estadual ‘Encontro das Águas’ está localizado no encontro dos rios Cuiabá e Piquiri, na região de Porto Jofre, entre Poconé e Barão de Melgaço, municípios a 104 e 121 km de Cuiabá. A reserva tem 108 mil hectares e se pode ver a exuberância do Pantanal bem de perto.

Os visitantes observam o animal de longe durante passeios de barco em rios do Pantanal.

O melhor período para observar a onça é entre julho e final de setembro, período da seca. Nesses meses as onças ficam mais próximas das margens dos rios em busca de água e caça, então, é mais fácil de deparar com o animal

TV Centro América