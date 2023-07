Centro Especializado em Reabilitação divulga balanço de atendimentos do Projeto “Ir para Incluir”

No mês de junho o Centro Especializado em Reabilitação (CER), recebeu a oficina ortopédica móvel do CRIDAC, que veio por meio do Projeto “IR para INCLUIR”, para realizar atendimentos, avaliações, recebimento de processos e aquisição de órteses, meios auxiliares de locomoção, pequenos reparos em próteses ortopédicas, cadeira de roda (paraplégica, hemiplégica, tetraplégica, monobloco, e cadeira de banho. Foram realizados 120 atendimentos.

Foram realizados 120 atendimentos, sendo 84 atendimentos a usuários do município de Alta Floresta, quatro atendimentos a usuários do município de Nova Bandeirantes, três atendimentos a usuários do município de Paranaíta, 20 atendimentos a usuários do município de Apiacás, 7 atendimentos a usuários do município de Carlinda e um atendimento ao usuário do município de Novo Mundo.

Tivemos um quantitativo de 66 usuários que receberam a concessão no momento do atendimento, dentre essas concessões, quarenta e duas foram para o município de Alta Floresta, sendo 11 cadeiras de rodas, dois pares de botas ortopédicas, um twist, duas órteses de posicionamento de MSE, três bengalas, um par de muleta axilar, quatro andadores, uma órtese para pé amputado, onze palmilhas ortopédicas, duas calcanheiras para esporão de calcâneo, um conserto e forração de tutor longo.

Ainda foram realizadas para Alta Floresta uma joelheira ortopédica, duas faixas de alta compressão, três cadeiras de banho. Para o município de Nova Bandeirantes teve o número de sete concessões, sendo uma cadeira de roda paraplégica, um colete de putti, duas muletas axilares, uma muleta canadense, um andador e uma palmilha ortopédica. O munícipio de Paranaíta teve o número de duas concessões, sendo um andador e uma palmilha ortopédica.

Para o município de Apiacás foram oito concessões, sendo uma cadeira de roda tetraplégica, uma bota ortopédica, três muletas axilares, dois andadores e uma palmilha ortopédica. O município de Carlinda teve o número de quatro concessões, sendo duas botas ortopédicas, um andador, um pé para prótese. E, o município de Novo mundo teve o número de duas concessões, sendo um andador e uma palmilha ortopédica.

E, de acordo com o CER, os demais processos foram enviados ao CRIDAC Cuiabá para dar continuidade, e posteriormente serem realizadas as concessões. A equipe técnica multidisciplinar do CER faz um agradecimento a equipe do CRIDAC Cuiabá que se disponibilizou a trazer para mais perto esses serviços aos nossos usuários da região do Alto Tapajós.

Assessoria

Centro Especializado em Reabilitação