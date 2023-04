Prefeito de Alta Floresta participa de reunião extraordinária do CIDVAT

O prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, participa de uma reunião extraordinária do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Vale do Teles Pires (CDIVAT), no município de Nova Monte Verde.

“O CDIVAT é um importante mecanismo social da nossa região e faz-se necessária à nossa participação. Alta Floresta é município polo e é nosso dever enquanto prefeito nos envolvermos nas questões que envolvem o desenvolvimento da nossa região”, disse.

Fez parte da pauta uma apresentação do Programa Vigia Mais MT, apresentado pelo Tenente Coronel Benedito, apresentação do Projeto Polícia Civil, apresentado pela Delegada Regional, Ana Paula Reveles. Também fizeram parte da pauta da reunião o projeto de cascalhamento das rodovias estaduais da região, regularização fundiária, assinatura do contrato de rateio, assinatura da ata da eleição da nova diretoria, apresentação de proposta de imprensa e verificação de gestão, entre outros.

O prefeito explica que são pautas importantes para a região e merecem muita atenção. Ele também destaca o envolvimento dos gestores públicos dos municípios que integram o CDIVAT. “Nossa região está se desenvolvendo e por consequência surgem demandas em setores estratégicos. Ao ver os prefeitos participando deste momento, vejo que há preocupação com os nossos cidadãos, seja de Alta Floresta, como dos nossos municípios vizinhos”, aponta.

Ainda durante realização da reunião, o prefeito de Alta Floresta, pensando no desenvolvimento regional, exerceu seu protagonismo político e manteve contato telefônico com o Senador Jaime Campos, que prontamente atendeu sua demanda. “Solicitei por telefone uma patrol para o consórcio, e o Senador disse ser possível destinar recursos para aquisição de dois caminhões basculantes, que prontamente foi aceito pelos membros do consórcio”, comemora.

Fazem parte do CDIVAT os municípios de Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta, que segundo estimativa de 2020, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) totalizam 108.647 habitantes.

Diretoria de Comunicação