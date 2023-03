Programa Saúde na Escola deu início aos trabalhos de prevenção de conscientização

O Programa Saúde na Escola – PSE do Departamento de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, deu início aos atendimentos, seguindo planejamento anual. No último dia 13 de março esteve durante a manhã, na Escola Estadual Ludovico da Riva Neto, localizada no Bairro Vila Nova, iniciando a programação de trabalhos que atenderão 10 turmas de escolares e mais de 200 alunos.

O Município de Alta Floresta atualmente possui entre a rede municipal e estadual de ensino 36 escolas, que totalizam aproximadamente 12.500 estudantes, algumas escolas estão classificadas como prioritárias para as ações do programa, mas segundo o coordenador Claudiomiro Viera, as escolas que não estão identificadas como prioritárias, também podem receber os trabalhos.

“Dentro dos planejamentos, estamos levando para mais uma escola nossos trabalhos educativos, nosso lema de trabalho é Educar Para Prevenir, através das palestras, capacitações e outras atividades, levamos aos estudantes conhecimento e informações essenciais sobre as doenças como: microrganismo causador, suas formas de transmissão, sintomas, métodos de diagnóstico, tratamento e principalmente os meios de prevenção, tanto no contexto individual quanto coletivo, a prevenção é o primeiro estágio, de um grupo de cuidados que devemos colocar em prática no dia a dia, para termos uma saúde melhor”, destaca Claudiomiro.

O coordenador ainda informa que ao longo do ano, o Programa Saúde na Escola seguirá programação de atividades, abordando as mais variadas temáticas, objetivando contribuir para melhorias na qualidade de vida dos estudantes, e visando o fortalecimento das ações, destaca a importância da intersetorialidade e integração entre setores da saúde e educação, e agradece a todos os profissionais envolvidos nos trabalhos.

