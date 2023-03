Secretaria de Assistência Social e Cidadania realiza atividade para arrecadar doações para Campanha Todos Por Elas

Será realizada na Praça do Avião, na terça-feira, dia 28 de fevereiro, às 19h, aulão de ritbox solidário. Essa é uma iniciativa que faz parte da Campanha Todos por Elas, que tem como objetivo arrecadar absorvente que serão doados para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O evento será gratuito e aberto para a população. Para quem tiver interesse em contribuir com a campanha pode levar um pacote de absorvente. Essa campanha é uma ação da Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com coordenação do CRAS Conviver. O aulão terá como voluntárias as professoras de ritbox Luana de Paula Meireles, Luciana de Souza e Ismayra Marques.

Diretoria de Comunicação