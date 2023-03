Câmara apresentará Nota de Repúdio contra a AGER por precariedade no transporte da empresa Novo Horizonte

Devido ao feriado de Carnaval (21 de fevereiro) a Câmara Municipal de Alta Floresta realizou a sessão ordinária da semana na última quarta-feira (22 de fevereiro) e na oportunidade, a vereadora Ilmarli Teixeira (PT) utilizou o seu tempo na tribuna para chamar a atenção dos colegas vereadores sobre a situação da empresa Novo Horizonte que, em suas próprias palavras, vem prestando um “desserviço” à população. De acordo com a parlamentar, a população está sendo vítima das más condições de toda a frota dos ônibus de transporte. “Transporte esse insalubre, sem segurança e sem as condições necessárias, inclusive, com um preço de uma passagem que não corresponde de fato aos serviços que prestam”, disse ela.

A parlamentar explicou que recebeu recentemente diversas denuncias de passageiros que utilizam o transporte e de acordo com os relatos, quase 90% da frota está comprometida pela falta de manutenção. Além disso, alguns ônibus estão com os banheiros totalmente insalubres e muitos estão com infiltração na parte dos ares condicionados, deixando poltronas molhadas e consequentemente sem condições de se sentar. A vereadora também utiliza deste transporte e postou toda a precariedade das estruturas em suas redes sociais. Ela aproveitou também para falar de uma recente situação onde dois pneus de um dos ônibus da frota estouraram e houve um problema na tração do veículo, com isso o ônibus ficou basicamente com a traseira no chão. Neste dia, os passageiros tiveram que esperar por mais de 05 horas no acostamento por um novo ônibus.

A vereadora pediu máxima providência para a resolução destes problemas. O presidente da Mesa Diretora, vereador Tuti, chegou a pedir uma parte durante o discurso da vereadora Ilmarli para solicitar à Secretaria Parlamentar da Câmara para que, na próxima sessão, providencie uma Nota de Repúdio contra a empresa Novo Horizonte e seja encaminhada a Agência Reguladora Estadual (AGER). A AGER/MT atua na regulação, controle e fiscalização de serviços públicos de competência própria da União e dos Municípios que lhe sejam delegados mediante legislação específica ou convênio. “Inclusive chamo a atenção dessa Casa que é um espaço de poder legítimo, que nós possamos através da Nota de Repudio responsabilizar a AGER”, concluiu a vereadora.

Bruno Felipe / Jornal O Diário