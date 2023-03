Após discussão, jovem ateia fogo em veículo que fica destruído com as chamas

O veículo Volkswagen Gol estava estacionado no acostamento da rua, com um incêndio ativo em toda a parte interna.

Na quarta-feira, dia 22 de fevereiro, a Central de Registro de Ocorrências da 7ª CIBM recebeu ligação de solicitação para atendimento de um incêndio de veículo, na Rua Nazaré, Bairro Bom Pastor. De acordo com os bombeiros, ao chegar ao local, constatou-se que o veículo Volkswagen Gol estava estacionado no acostamento da rua, com um incêndio ativo em toda a parte interna, exceto o motor.

Diante da situação, a guarnição armou uma linha de mangueira de combate à incêndio e utilizou também o mangotinho da viatura para o combate direto das chamas. Além disso, foi feita a sinalização e isolamento do trânsito. Segundo informações do dono do veículo, o fogo foi ateado por um jovem com o qual ele havia tido uma discussão anteriormente. Após extinta as chamas e realizado o rescaldo, a guarnição de serviço retornou ao quartel sem alterações. Ninguém ficou ferido. O caso também foi registrado na Central de Operações da Polícia Militar.

De acordo com a resenha da ocorrência, disponibilizada para a imprensa, a guarnição da PM foi solicitada via 190 informado de um incêndio criminoso em um veiculo. Ao chegar no local, a vitima passou a relatar que o suspeito vem fazendo ameaças constante contra sua filha e seu genro e que, na quarta-feira, a vitima foi até a residência de sua filha e deixou seu veiculo gol na frente da casa; em dado momento o suspeito ateou fogo no veículo e em seguida foragiu do local tomando rumo ignorado.

De posse de informações, os policiais fizeram diligencias e lograram êxito em localizar o suspeito na residência de seu avô, localizado próximo ao local do fato. Diante dos fatos a PM fez a condução do suspeito ate a central de operações para confecção do Boletim de Ocorrências e em seguida foi encaminhado, sem lesão corporal, a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para providências cabíveis.

Bruno Felipe / Jornal O Diário