Alta Floresta realiza VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes em março

Será realizada, em Alta Floresta, no dia 7 de março, a VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes (CMDCA). O evento será realizado no Museu de História Natural da Unemat, com início às 7h.

Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança (CMDCA) e do Adolescente e Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA).

O evento contará com palestra magna: “A situação dos direitos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de COVID-19: violações e vulnerabilidade, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”, que será ministrada pelo doutor José Rodrigues Rocha.

Os debates da conferência serão divididos em cinco eixos, que irão debater assuntos de interesse desse público. Promoção e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes; enfrentamento das violações e vulnerabilidades resultantes do COVID-19; ampliação e consolidação da participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas de promoção, proteção e defesa dos seus direitos; serão alguns dos assuntos abordados.

Além dos debates, também será realizada apresentação cultural e realizada eleição dos delegados que irão representar Alta Floresta na conferência estadual. Mais informações podem ser obtidas na Casa dos Conselhos.

