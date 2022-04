Governo de MT abre licitação para compra de 15 mil câmeras de vídeomonitoramento

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), lançou o edital de pregão eletrônico para aquisição de 15 mil câmeras de vídeomonitoramento de cinco modelos e as mais diversas possibilidades de reforço da segurança. O investimento para a aquisição dos equipamentos e dispositivos será de R$ 65 milhões.

O prazo para envio de propostas foi aberto nesta segunda-feira (25.04) e segue até as 8h do dia 5 de maio. A abertura da sessão licitatória será no dia 05 de maio às 8h30.

Serão 13 mil câmeras fixas Bullet (com captura de imagens de placas veicular, entre outras finalidades), mais mil câmaras Speed dome com resolução analítica, com sensor infravermelho e alcance de 150 metros, e outras mil câmeras com gatilho virtual para detectar veículos trafegando em velocidade, além de outros equipamentos de acessórios.

O secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, destaca que essa é mais uma etapa de execução do planejamento estratégico que contempla o maior programa de investimentos do Governo do Estado na área da Segurança.

O uso de câmeras melhora a qualidade da segurança. “Melhorando a qualidade vamos melhorar a sensação de segurança para todos os cidadãos e pessoas de bem que pagam seus impostos e esperam o retorno em serviços”, completa.

Alecy Alves | Sesp-MT