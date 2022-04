Prefeitura de Alta Floresta abre compra de veículos para Centro de Hanseníase

A prefeitura de Alta Floresta lançou pregão eletrônico para compra de dois veículos que serão destinados à secretaria municipal de Saúde e ao Centro de Referência em Tratamento de Hanseníase. A definição está marcada para o dia 11 de abril.

Cada veículo deve custar pouco mais de R$ 118,9 mil (totalizando investimento superior a R$ 237,9 mil). Terão quatro portas, air bags laterais duplo (motorista e passageiro), alertas de uso de cinto de segurança, ar-condicionado, computador de bordo e outras especificações.

Os automóveis devem ser 1.4, no mínimo 85 cavalos, e outros detalhes definidos no edital. Ambos devem contar também com garantia de no mínimo 12 meses, contados a partir da entrega e aceite da prefeitura. Os equipamentos a serem fornecidos com os veículos deveram estar acompanhado de seus respectivos certificados e condições de garantia

Luan Cordeiro – Só Notícias