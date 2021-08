Indea-MT lança campanha de boas práticas de uso de produtos veterinários

O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) lança nesta segunda-feira (23.08), a campanha de boas práticas para uso de produtos veterinários no Estado. A iniciativa visa proteger a saúde animal, humana e o meio ambiente.

A campanha será realizada por meio de ações educativas e entrega de materiais didáticos, que serão distribuídos em todas as unidades da autarquia no Estado. As atividades têm como referência a educação sanitária, comunicação e a fiscalização de produtos veterinários por intermédio do Projeto Saúde e Bem-Estar Únicos.

Cada unidade de execução irá conduzir a campanha no município por ela atendido, o material deverá ser utilizado em ações educativas e de comunicação junto aos pecuaristas e suas organizações. Bem como, nas revendas de produtos veterinários, colegiados existentes (comitês, conselhos), prefeituras, câmaras de vereadores, promotores de eventos agropecuários, escolas, faculdades, universidades, entre outros.

O material orientativo tem como base o livro eletrônico “Diálogos Para Boas Práticas no Uso de Produtos Veterinários Na Produção Animal”, da Comissão de Educação Sanitária no Estado de São Paulo (CES/SFASP/MAPA), coordenada pela SFA-SP/MAPA. Entretanto, o material foi elaborado por uma equipe multidisciplinar composta por professores, pesquisadores e profissionais de diversas instituições nacionais. Também foram realizadas reuniões de apoio com representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e com a CES/SFA-SP.

Para mais informações entre em contato com o Indea-MT pelo telefone: (65)3613-6047 e pelo e-mail: educacao@indea.mt.gov.br.

Viviane Moura | Sedec-MT