Suicídio é registrado em Alta Floresta; Jovem de 17 anos foi encontrado sem vida pela tia

Bruno Felipe

Da reportagem

Um adolescente de 17 anos foi encontrado sem vida em sua residência na madrugada deste domingo 20, por volta das 01h00, no bairro Bom Jesus.

De acordo com informações da Polícia de Identificação Técnica de Alta Floresta (Politec), o jovem foi encontrado pela sua tia em dos cômodos no fundo da casa onde moravam. A corporação do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas o jovem já não possuía sinais vitais. A Politec esteve na residência para realizar a perícia e também as primeiras investigações sobre o fato. Segundo um dos peritos que atendeu a ocorrência, o jovem sofria de depressão.

Ele era estudante do 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Vitória Furlani da Riva e nesta segunda-feira 21, a instituição dispensou todos os alunos dos três períodos em luto ao estudante. A família do jovem informou para a Politec que ele estava com o comportamento normal nos dias anteriores de sua morte e que não mostrava indícios de cometer o ato.

O corpo foi encaminhado para Sinop afim de realizar o exame de necropsia, e conforme a equipe da Politec de Alta Floresta, posteriormente será translado para o estado de Goiás, local onde o jovem nasceu e seus pais moram atualmente.

Casos de suicídios em Alta Floresta não são comuns, contudo, existem diversos serviços no município que atendem pessoas que necessitam de um acompanhamento especial, como é o caso do Centro de Atenção Psicossocial Essência da Vida (CAPS) de Alta Floresta, onde a pessoa recebe atendimento de psicólogos e assistentes sociais afim de realizar a prevenção.