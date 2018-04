Criminoso que fugiu de hospital é preso após buscar atendimento no Pronto Socorro da capital

Uma ação conjunta da Delegacia da Polícia Civil de Lucas do Rio Verde e a Gerência Estadual de Polinter prendeu Moises Luan dos Santos Almeida, 21 anos, um dos criminosos que participou de assalto em uma lanchonete na cidade de Lucas do Rio Verde. O criminoso foi baleado com dois tiros no abdômen e mesmo ferido fugiu do hospital da cidade. Segundo a assessoria, a prisão foi efetuada, em Cuiabá, após descoberta que o suspeito buscou atendimento no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Moises Luan e o comparsa, Douglas Hanchuk, 24 anos ( morto no local), invadiram uma lachonete, rendendo o casal de proprietário. Um dos criminosos estava armado e apontava a arma para a cabeça da mulher, exigindo que fosse mostrado o cofre. A vítima informou que não havia cofre e podiam pegar o dinheiro do caixa. No entanto, os criminosos não acataram o pedido e levaram a mulher para outro quarto. Em determinado momento, houve descuido do criminoso que apontava arma para o comerciante, oportunizado que ele entrasse em luta corporal com o bandido.

A vítima conseguiu tirar a arma e efetuou dois disparos em um dos bandidos. O segundo, ao ouvir, foi em direção ao dono, atirou, mas arma falhou. A vítima então efetuou disparo contra o criminoso, Douglas Hanchuk, que morreu. O comparsa, Moises Luan, baleado com dois disparos no abdômen, foi levado ao hospital, e antes de ser decretada a prisão preventiva, fugiu, mesmo estando muito mal.

No local, foram apreendidos um simulacro de pistola, um revólver 38 e um revólver 22. Os envolvidos foram encontrados por policiais militares que faziam rondas, a aproximadamente duas quadras do local e ouviram disparos de arma de fogo. Os assaltantes foram encontrados alvejados por disparos de arma de fogo, nos fundos do estabelecimento.

O mandado de prisão foi decretado no final da tarde de quarta-feira (17), quando os policiais, que já estavam em buscas ao foragido, descobriram que ele tinha escapado da cidade. Segundo os investigadores, o criminoso tentou chegar a Cuiabá de carro, mas não conseguiu arcar com as despesas de combustível, e acabou vindo de ônibus.

Com auxílio da Diretoria de Inteligência de Cuiabá, os policiais descobriram que Moisés Luan estava internado no Pronto Socorro de Cuiabá e solicitaram apoio da Polinter para prisão dele. (Olhar Direto)