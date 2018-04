Índios fazem bloqueio em trechos da BR-070 em MT para cobrar pedágio

Indígenas fazem bloqueios, nesta quarta-feira (18), em três trechos da BR-070 no município de Poxoréu, a 259 km de Cuiabá, para a cobrança de pedágio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as manifestações são feitas em alusão a proximidade do Dia do Índio.

Foram identificados, segundo a polícia, bloqueios nos kms 236, 238 e 239.

Equipes da PRF estão nos locais e os bloqueios foram desfeitos durante a presença policial.

Os índios continuam nos locais e permanecem às margens da rodovia. (G1/MT)