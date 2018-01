Agora é Nova Mutum, Santander inaugura mais uma loja voltada ao agronegócio

O Santander iniciou nesta quarta (3) as atividades da quinta loja totalmente direcionada ao setor do agronegócio em Mato Grosso. O foco é atender o produtor rural da região de Nova Mutum, norte do Estado na agência localizada no centro da cidade.

O Banco já possui quatro agências especializadas – Primavera do Leste, Campo Novo do Parecis, Canarana e Alta Floresta e, com a de Nova Mutum, Mato Grosso passa a ser o que mais possui o atendimento especializado do País. O estabelecimento mato-grossense será o 14º a ser inaugurado no País.

“A agricultura, com o cultivo de soja, milho e algodão, é atividade de destaque da cidade. Mas Nova Mutum também abriga frigoríficos e indústrias, como esmagadoras de soja, biodiesel e processamento de milho. Tínhamos que ter uma loja no município para estar mais próximo do produtor rural da região e atendê-lo com a exclusividade que ele merece”, afirma Carlos Aguiar, diretor de Agronegócios do Santander.

A estrutura de atendimento na loja Agro, em horários pré-agendados, é composta por um gerente geral e dois gerentes comerciais, sem a presença de caixas.

Até o início de 2018 serão 16 lojas Agro em todo o Brasil. Desde janeiro até o momento, foram inaugurados estabelecimentos em Cristalina (GO), Naviraí (MS), Posse (GO), Campo Novo do Parecis (MT), Canarana (MT), Paragominas (PA), Balsas (MA), Primavera do Leste (MT), Unaí (MG), Maracaju (MS), Redenção (PA), Alta Floresta (MT) e Mineiros (GO).

As boas performances dos estabelecimentos já abertos são refletidas nos resultados da área no terceiro trimestre do ano passado. Ao final de setembro de 2017, a carteira rural do banco (considerando recursos obrigatórios, livres, Funcafé e BNDES) somou R$ 11,922 bilhões, com avanço de 40,4% ante R$ 8,492 bilhões dos primeiros nove meses de 2016.

Além das lojas Agro, o banco possui 300 agências vocacionadas ao setor, distribuídas por todo o País. (Com Assessoria)