Rapaz com passagens criminais é morto durante festa de réveillon em cidade de Mato Grosso

Pedro Henrique Silva Lopes dos Santos, 20 anos, foi assassinado na madrugada desta segunda (1º de janeiro), durante festa do réveillon, em Denise (a 208 km de Cuiabá). Conhecido como “Pipão”, o jovem, atingido no peito e no olho, teria sido morto por conta de uma desavença com outros traficantes da região.

O assassinato ocorreu em plena praça pública, durante a virada do ano. Policiais militares que faziam a segurança da festa já encontraram Pedro caído ao chão, atrás do palco.

O jovem possuía passagens pela polícia por roubo, furto e tráfico de drogas, e chegou a ser levado por médicos ao hospital municipal, mas não resistiu e morreu. O caso será investigado pela delegacia de Barra do Bugres (Com informações do G1).