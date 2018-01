Município que já foi o maior do mundo e “gerou” Alta Floresta, fez aniversário dia 31

O município, atualmente tem uma área de 24.603,13Km², mas no passado chamou a atenção pela sua dimensão territorial, que em 1943, ao ser criado, passou a ser um dos maiores municípios do mundo com uma área de 145.510Km², abrangendo os territórios dos atuais municípios de Alta Floresta, Apiacás, Nova Bandeirantes, Castanheira, Cotriguaçú, Juína, Juruena, Nova Monte Verde, Paranaíta, Rondolândia e Colniza.

Sua base econômica esta alicerçada na indústria extrativa, principalmente a madeireira e na agropecuária. A cidade também tem grande potencial turístico, pois possui belíssimas cachoeiras como os Saltos das Andorinhas e de Dardanelos. Aripuanã tem ainda um alto potencial mineral, com expectativa da implantação de uma mina de zinco, cobre e chumbo.

Ao longo de seus 74 anos, Aripuanã acolheu pessoas de várias regiões do Brasil que ajudaram, com muita bravura, construir a história do Município. O prefeito Jonas Rodrigues da Silva (Jonas Canarinho, do PR), aproveita a oportunidade para deixar sua mensagem de agradecimento a toda população aripuanense.

“Uma cidade é sempre mais importante do que quem a governa. Uma cidade é sempre maior do que projetos pessoais e políticos de qualquer um”…

“Neste 31 de dezembro desejamos que cada munícipe seja um ponto de apoio nesta construção diária, com valores sólidos, que ajude preparar as crianças e jovens, neste processo contínuo de transformação. Semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro! Desejamos que as conquistas da comunidade sejam sempre crescentes, demonstrando que somos nós que fazemos o amanhã e que nossa perseverança é a luz que ilumina o caminho rumo a uma cidade mais justa…”

Parabéns gente guerreira que tem vontade de vencer!

Gente que com seu trabalho diário constrói o desenvolvimento da cidade.

Jonas Rodrigues da Silva – Prefeito Municipal de Aripuanã