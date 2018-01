MPE-MS abre dez vagas com salário de R$ 23,5 mil

Dos referidos cargos, 10% ficam reservados para pessoas com deficiência e 20% aos candidatos negros. Para ingressar na carreira o candidato precisa ser bacharel em Direito, ter idoneidade moral atestada por dois membros do Ministério Público, sem prejuízo das investigações a cargo da Comissão de Concurso, contar com, no mínimo, três anos de efetivo exercício de atividade jurídica, dentre outros.

As inscrições preliminares serão realizadas pela Internet, a partir das 0h do dia 9 de janeiro até às 18h do dia 16 de fevereiro de 2018, mediante acesso à página eletrônica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (www.mpms.mp.br), observando-se o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

O boleto bancário referente à taxa de inscrição será no valor de R$ 250,00 em favor do Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público (FEADMP/MS).

As provas preambular e escritas serão no período de 24 a 29 de junho de 2018. O local e o horário das provas serão divulgados por meio de aviso publicado no Diário Oficial do Ministério Público e no sítio eletrônico da referida instituição.