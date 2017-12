Homem tenta “despachar” droga mas é preso pela equipe da Força Tática

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu ontem um suspeito conhecido pela alcunha de “Falcão”, de 22 anos, que tentou se livrar de uma porção de droga no momento em que avistou a viatura no bairro Panorama. “Esta GuPM em patrulhamento no bairro Panorama ao avistar o suspeito de 22 anos, vulgo Falcão e quando o mesmo avistou a vtr da Força jogou algo no solo”, anotaram os policiais no Boletim de Ocorrências.

O homem não conseguiu por em prática seu plano de despistar os policiais e acabou sendo abordado, ele estava em uma moto CG 125 cc, de cor cinza, que foi recolhida e encaminhada para o pátio da Secretaria de Transito. A droga (uma porção) que foi encontrada próximo ao suspeito, foi encaminhada junto com o homem, até a Delegacia de Polícia para os procedimentos que o caso requer.

Foi a segunda apreensão da noite de quinta para sexta-feira. Na região central da cidade, dois menores, ambos de 17 anos foram apreendidos por uma equipe do moto patrulhamento, depois que tentaram engolir uma trouxinha de maconha.