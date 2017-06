Beneficiários e população ganharam corte de cabelo de graça do CRAS paranaitense

A Assistência Social, o CRAS e a Atual Cursos de Alta Floresta firmaram uma importante parceria para servir a população paranaitense. O Projeto Social – Corte de Cabelo oferecido nas dependências do CRAS, realizado nesta quarta feira (7), teve como objetivo oferecer cortes de cabelos gratuitamente e foi um sucesso. No total foram realizados 221 atendimentos em homens, mulheres e crianças e efetuados os serviços de cortes, hidratação e escova.

A Primeira Dama do Município e Secretária de Assistência Social, Selma Rufatto, destacou que muitas parcerias deste tipo, serão oferecidas no decorrer deste ano e que muitas outras ações estão sendo planejadas para o beneficiar a população. Dona Selma agradeceu a equipe liderada por Silvana professora da Atual Cursos, e destacou que foi de extrema importância a iniciativa de procurar o CRAS para executarem este projeto social. ”Para eles foi um dia diferente onde pode se reafirmar a auto estima de muitos através dos cuidados com o cabelo.”

A Professora da Atual Cursos Silvana também agradeceu a oportunidade e parceria, e frisou que foi um dia muito produtivo para seus alunos, onde eles colocaram em prática seus aprendizados.