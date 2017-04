Calouros de Direito da Unemat arrecadam dinheiro para a APAE

Kariny Santos

Os acadêmicos do Curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat, campus Alta Floresta realizaram na manhã de sábado 08, o 2º Trote Solidário em prol a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município. Foram arrecadados mais de R$ 500,00 (quinhentos reais em moeda corrente) que será entregue nessa terça-feira 11, pelos acadêmicos.

Aproximadamente 20 calouros do curso acompanhados dos veteranos realizaram um trote diferenciado, os mesmos pintados caminharam pelo canteiro central da cidade vendendo livros, revistas, gibis, balas, pirulitos e picolé, o trote foi realizado durante toda a manhã e o dinheiro arrecadado pelo segundo ano consecutivo será doado para a APAE.

O estilo do trote em Alta Floresta foi adotado no ano de 2016 pelos acadêmicos do curso de Direito para realizar a recepção e interação aos que ingressam na faculdade com os acadêmicos dos outros semestres.