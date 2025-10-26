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PF investiga acordo de R$ 308 milhões entre MT e empresa...
A Polícia Federal abriu investigação para apurar suspeitas de desvio de mais de R$ 308 milhões em um acordo firmado entre o Governo de...
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Mulher é presa com drogas e materiais de tráfico em Nova Monte Verde
Uma mulher de 23 anos foi presa pela Polícia Militar suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa, na noite de sexta-feira...
Alta Floresta realiza abertura da Campanha Nacional de Combate ao Trabalho Infantil
A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, realizou na manhã da última terça-feira, dia 2 de junho,...
Mendonça autoriza PF a investigar repasses para filme sobre Bolsonaro
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de um inquérito da Polícia Federal (PF) para investigar repasses financeiros destinados...
TCE-MT vincula diárias de conselheiros ao salário de ministros do STF
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) publicou uma nova instrução normativa que altera as regras para o pagamento de diárias de conselheiros,...
Esportes
UEFA ameaça boicotar torneios da FIFA por plano de venda
A UEFA anunciou que poderá boicotar todas as competições organizadas pela FIFA caso a entidade mantenha o plano de vender participações em uma empresa...
Copa 50tinha do Araras define campeão neste sábado com R$ 9 mil em jogo
Chegou a hora da decisão. A 10ª edição da Copa 50tinha de Futebol Suíço do Jardim Araras conhecerá seu campeão neste sábado (1º), em...
PBR retorna a Cuiabá após nove anos com etapa internacional
Cuiabá voltará a receber uma etapa oficial da Professional Bull Riders (PBR), considerada a maior liga de montaria em touros do mundo, após nove...
Inter admite erro após uso de áudio falso do VAR na defesa de Victor...
O Internacional reconheceu um erro após a utilização de um áudio falso atribuído ao VAR durante a defesa do zagueiro Victor Gabriel em julgamento...
Cáceres recebe Jogos Paralímpicos de MT a partir de 3 de agosto
O município de Cáceres será palco dos Jogos Paralímpicos e Paradesportivos Mato-Grossenses 2026, que acontecem entre os dias 3 e 8 de agosto. Promovida...
Nacionais
Documentos de Vorcaro indicam minuta suspeita do TCU sobre Banco Master
Informações recentes, obtidas a partir da análise de mais de 12 mil documentos extraídos do celular de Daniel Vorcaro e enviados à CPI do...