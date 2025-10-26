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PT acusa PMs de SP de forjar flagrante com camisetas pró-Lula às vésperas do 2º turno O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou esclarecimentos,...
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Polícia Civil prende falsa advogada que aplicava golpes em aposentados de Várzea Grande
Uma mulher, que atuava como falsa advogada para aplicar golpes em vítimas idosas, teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela Polícia Civil, na...
Fuga em alta velocidade termina com prisão e drogas em Colíder
Uma perseguição policial mobilizou a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira, 04 de junho de 2026, em Colíder. A ocorrência foi registrada às 02h20,...
ALMT instala comissão interinstitucional para padronizar normas de emendas impositivas
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Palmeiras faz dos pênaltis sua arma histórica e chega a mais uma final da...
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Fafá de Belém exalta Nossa Senhora no Círio e provoca repercussão...
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