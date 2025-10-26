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Bolsa Família terá pagamentos concentrados em três dias em novembro; veja...
Os beneficiários do Bolsa Família terão um calendário de pagamentos diferente em novembro de 2026. Os depósitos serão realizados entre os dias 16 e...
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Governo projeta salário mínimo de R$ 1.717 em 2027
O governo federal trabalha com a projeção de que o salário mínimo no Brasil chegue a R$ 1.717 em 2027, segundo informações divulgadas em...
Janeiro Branco reforça a importância do cuidado com a saúde mental em Alta Floresta
O mês de janeiro é marcado, em todo o país, pela campanha Janeiro Branco, um movimento dedicado à conscientização sobre a saúde mental e...
Assembleia cria CPI para investigar possível desvio de verbas na pandemia no MT
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) oficializou nesta semana a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis irregularidades em...
Laís Souza encontra paciente que voltou a andar após tratamento inovador
A ex‑ginasta olímpica Laís Souza viveu um encontro marcante na última terça‑feira, 17 de fevereiro de 2026, quando conheceu pessoalmente Bruno Drummond de Freitas,...
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Palmeiras elimina Vasco nos pênaltis e enfrenta Grêmio na final da Copa do Brasil
O Palmeiras está na final da Copa do Brasil de 2026. A equipe paulista garantiu a classificação neste domingo (8), ao vencer o Vasco...
Grêmio elimina Atlético-MG e garante vaga na final da Copa do Brasil 2026
O Grêmio é o primeiro finalista da Copa do Brasil de 2026. A equipe gaúcha garantiu a classificação na noite de sábado (7 de...
Alta Floresta prevê R$ 1,8 milhão para materiais esportivos e atender 4,8 mil pessoas
A Prefeitura de Alta Floresta, em Mato Grosso, publicou edital de licitação com valor estimado de R$ 1.801.297,56 para a aquisição de materiais esportivos...
Nova Canaã do Norte recebe penúltima etapa do Circuito Mato-grossense de Motocross
O ronco dos motores vai tomar conta de Nova Canaã do Norte nos dias 7 e 8 de novembro, quando o município recebe a...
Copa do Brasil 2026 terá campeão com prêmio de R$ 78 milhões
A Copa do Brasil de 2026 apresenta um novo formato, com ampliação do número de participantes, mudanças no sistema de classificação e uma premiação...
Nacionais
Mega-Sena terá cinco sorteios em sequência e prêmio milionário nesta semana
A Mega-Sena terá uma programação especial nesta última semana de outubro, com cinco sorteios consecutivos entre segunda-feira, 26, e sexta-feira, 30 de outubro de...