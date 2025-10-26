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PT acusa PMs de SP de forjar flagrante com camisetas pró-Lula às vésperas do 2º turno O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou esclarecimentos,...
Agropecuária
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Preços das commodities agrícolas reagem e geram debate sobre inovação no campo
Os preços de commodities agrícolas mostraram reação positiva em março, movimentando o setor agropecuário e reacendendo discussões sobre a necessidade de mais inovação no...
OAB cobra punição a responsáveis por escutas em penitenciária
A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Gisela Cardoso, cobrou punição aos responsáveis pela instalação de equipamentos de gravação na...
Bombeiros atendem emergências clínicas e surto em Alta Floresta
O Corpo de Bombeiros da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (7ª CIBM) atendeu uma série de ocorrências entre os dias 9 e 10...
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Palmeiras faz dos pênaltis sua arma histórica e chega a mais uma final da...
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O atacante Richarlison voltou a cobrar uma solução para a disputa envolvendo uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, na Costa Verde...
Brasileirão terá três clássicos estaduais e promete agitar o fim de semana
A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 promete movimentar o futebol nacional neste fim de semana, com confrontos importantes na disputa...
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Estupro coletivo de crianças de 7 e 10 anos foi filmado...
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu três adolescentes investigados por ato infracional análogo ao estupro de vulnerável contra duas crianças, de 7 e...