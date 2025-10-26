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Preços das commodities agrícolas reagem e geram debate sobre inovação no campo

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Os preços de commodities agrícolas mostraram reação positiva em março, movimentando o setor agropecuário e reacendendo discussões sobre a necessidade de mais inovação no...

OAB cobra punição a responsáveis por escutas em penitenciária

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A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Gisela Cardoso, cobrou punição aos responsáveis pela instalação de equipamentos de gravação na...

Bombeiros atendem emergências clínicas e surto em Alta Floresta

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