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Água em Alta Floresta: Prefeitura anuncia fiscalização e cobra investimentos
A Prefeitura de Alta Floresta apresentou, nesta quarta-feira (11 de novembro de 2026), novas medidas para acompanhar a prestação dos serviços de abastecimento de...
Agropecuária
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Colniza decreta emergência após inspeção apontar risco na estação de água
A Prefeitura de Colniza, município localizado no noroeste de Mato Grosso, decretou situação de emergência por 180 dias após uma inspeção técnica identificar problemas...
Argentina pode até perder título após faixa sobre as Malvinas, diz Fifa
A seleção da Argentina pode sofrer punições disciplinares da Fifa após jogadores exibirem, no gramado, uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas"...
Polícia Militar prende homem suspeito de matar o próprio filho de 2 anos em...
Policiais militares do 12º Batalhão prenderam em flagrante, na noite desta sexta-feira (2.1), um homem de 21 anos, suspeito de matar o próprio filho...
Acidente de trânsito deixa motociclista ferido em Nova Monte Verde
Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de sábado, 28 de fevereiro de 2026, em frente ao Mercado Primavera, no centro de...
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Palmeiras elimina Vasco nos pênaltis e enfrenta Grêmio na final da Copa do Brasil
O Palmeiras está na final da Copa do Brasil de 2026. A equipe paulista garantiu a classificação neste domingo (8), ao vencer o Vasco...
Grêmio elimina Atlético-MG e garante vaga na final da Copa do Brasil 2026
O Grêmio é o primeiro finalista da Copa do Brasil de 2026. A equipe gaúcha garantiu a classificação na noite de sábado (7 de...
Alta Floresta prevê R$ 1,8 milhão para materiais esportivos e atender 4,8 mil pessoas
A Prefeitura de Alta Floresta, em Mato Grosso, publicou edital de licitação com valor estimado de R$ 1.801.297,56 para a aquisição de materiais esportivos...
Nova Canaã do Norte recebe penúltima etapa do Circuito Mato-grossense de Motocross
O ronco dos motores vai tomar conta de Nova Canaã do Norte nos dias 7 e 8 de novembro, quando o município recebe a...
Copa do Brasil 2026 terá campeão com prêmio de R$ 78 milhões
A Copa do Brasil de 2026 apresenta um novo formato, com ampliação do número de participantes, mudanças no sistema de classificação e uma premiação...
Nacionais
PF investiga plano de ataques durante eleições na Operação Rede Interrompida
A Polícia Federal deflagrou a Operação Rede Interrompida para investigar um grupo extremista suspeito de planejar ataques durante o período eleitoral de 2026. Segundo...