Diário News16:27:19

Principais Notícias

Categorias

Agropecuária

Popular

TJMT suspende contrato de R$ 420 milhões firmado no fim de mandato em Juara

Região Diario News -
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso suspendeu novamente a execução de um contrato de concessão estimado em R$ 420 milhões, firmado entre o...

Enchentes fazem 900 cobras escaparem de fazenda na China

Mundo Diário News -
Cerca de 900 cobras escaparam de uma fazenda de criação na China após fortes chuvas e enchentes que atingiram a região durante o mês...

E o VAR, nada? Erro de arbitragem gera polêmica em vitória do Flamengo

Esportes Diario News -
A vitória do Flamengo sobre o Vitória, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, acabou marcada por um lance polêmico que dominou o...

Seduc-MT formaliza adesão ao Projeto MPT na Escola

Estaduais Diário News -
O Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso (MPT-MT) e o Estado de Mato Grosso formalizaram, na tarde da última terça-feira (10), a adesão da Secretaria de Estado de...

Espaço de Publicidade

  • Kinfuku
Anuncie aquiDiário News

Redes Sociais

3,900FãsCurtir
520SeguidoresSeguir
61InscritosInscrever

Esportes

São Paulo e Corinthians decidem título do Brasileirão Feminino no MorumBIS

Esportes Diario News -
São Paulo e Corinthians decidem neste sábado, 3 de outubro de 2026, o título do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O segundo e decisivo jogo...

Brasil enfrenta Índia pela primeira vez em jogo histórico em Calcutá

Esportes Diario News -
A Seleção Brasileira enfrenta a Índia neste sábado, 3 de outubro de 2026, em um confronto inédito entre as equipes principais masculinas. A partida...

CBF confirma datas das semifinais da Copa do Brasil; veja os jogos

Esportes Diario News -
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou neste domingo (27) as datas, os horários e os locais das semifinais da Copa do Brasil de...

De hoje a domingo: Alta Floresta recebe 15 municípios nos Jogos Abertos de MT

Esportes Diario News -
Alta Floresta será sede, a partir desta sexta-feira (25), de uma das etapas regionais dos Jogos Abertos Mato-Grossenses 2026. A competição segue até domingo...

Cuiabá goleia Náutico por 3 a 0 e se aproxima do G6 na Série...

Esportes Diario News -
O Cuiabá venceu o Náutico por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (21), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da...

Nacionais

Nacionais

Jovem tem mãos reimplantadas após ataque brutal em tentativa de feminicídio

Diario News -
Uma jovem de 21 anos teve as mãos reimplantadas após ser vítima de uma tentativa de feminicídio no município de Quixeramobim, no interior do...
©