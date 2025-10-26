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Ministério da Justiça cobra explicações sobre denúncia contra PMs em Piracicaba
PT acusa PMs de SP de forjar flagrante com camisetas pró-Lula às vésperas do 2º turno O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou esclarecimentos,...
Agropecuária
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Alckmin afirma que acordo pode impulsionar economia agropecuária e indústria
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o acordo entre o Brasil e a União Europeia, fechado em dezembro...
TCE-MT regulamenta fiscalização das emendas parlamentares e reforça controle sobre aplicação de recursos públicos
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) aprovou, na ultima semana, terça-feira (11), uma resolução normativa que regulamenta a fiscalização e o acompanhamento...
Homem é encontrado morto dentro de casa em Alta Floresta
Um homem de 43 anos foi encontrado morto na tarde de segunda-feira (20) dentro da residência onde morava, em Alta Floresta, no norte de...
Fiscalização encontra contrabando de medicamentos para emagrecimento em rodovia
Uma fiscalização de rotina realizada na rodovia MS-345, em Bonito, no estado de Mato Grosso do Sul, resultou na apreensão de um carregamento de...
Esportes
Palmeiras faz dos pênaltis sua arma histórica e chega a mais uma final da...
O Palmeiras voltou a mostrar sua força nas decisões por pênaltis da Copa Libertadores. Na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, o clube paulista...
Fluminense e Palmeiras abrem semifinal da Libertadores nesta quarta
Fluminense e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, para disputar o primeiro confronto da semifinal da Copa Libertadores da...
Libertadores tem quatro campeões nas semifinais; veja datas e confrontos
A Copa Libertadores da América de 2026 entra em sua fase decisiva com quatro equipes que já conquistaram o principal torneio de clubes da...
Richarlison volta a cobrar dinheiro de mansão de R$ 10 milhões em Angra
O atacante Richarlison voltou a cobrar uma solução para a disputa envolvendo uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, na Costa Verde...
Brasileirão terá três clássicos estaduais e promete agitar o fim de semana
A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 promete movimentar o futebol nacional neste fim de semana, com confrontos importantes na disputa...
Nacionais
Ruim, pra quem torce contra: Turismo corporativo no Brasil atinge recorde...
O setor de turismo corporativo no Brasil registrou um desempenho histórico no primeiro quadrimestre de 2026, alcançando um faturamento de R$ 4,87 bilhões. O...