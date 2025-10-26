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PT acusa PMs de SP de forjar flagrante com camisetas pró-Lula às vésperas do 2º turno O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou esclarecimentos,...
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Fachin retira de Moraes relatoria do inquérito das fake news
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, retirou nesta quarta-feira (9 de setembro de 2026) do ministro Alexandre de Moraes a relatoria...
Temporais deixam 10 mortos e pelo menos três desaparecidos em diferentes regiões do Brasil
Fortes chuvas que atingiram o país desde a sexta-feira (1º) provocaram ao menos 10 mortes e deixaram pelo menos três pessoas desaparecidas. A maior...
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