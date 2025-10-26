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Palmeiras vence Fluminense em jogo com erro inusitado de arbitragem

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Tráfego na BR-163 em Lucas muda para avanço da duplicação

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LGPD completa oito anos e Defensoria orienta população sobre proteção de dados

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Campanha eleitoral começa neste domingo com pedido de votos liberado

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A campanha eleitoral para as Eleições Gerais de 2026 começa oficialmente neste domingo, 16 de agosto, quando candidatas e candidatos passam a poder pedir...
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