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Palmeiras vence Fluminense em jogo com erro inusitado de arbitragem
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Tráfego na BR-163 em Lucas muda para avanço da duplicação
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Campanha eleitoral começa neste domingo com pedido de votos liberado
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