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Ministério da Justiça cobra explicações sobre denúncia contra PMs em Piracicaba
PT acusa PMs de SP de forjar flagrante com camisetas pró-Lula às vésperas do 2º turno O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou esclarecimentos,...
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A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação "Dom Aquino Segura" para cumprir seis mandados de busca e apreensão relacionados às investigações de...
Reportagem aponta emissão de 41 notas fiscais por Flávio Bolsonaro
Uma reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo afirma que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por meio da Flávio Bolsonaro Sociedade Individual...
Casamento Abençoado segue com vagas disponíveis e inscrições abertas até 30 de janeiro
Projeto garante regularização civil gratuita e fortalece vínculos familiares em Mato Grosso As inscrições para o Casamento Abençoado 2026, em Cuiabá, seguem abertas até o...
“Nossa missão como Estado é manter Cuiabá como cidade acolhedora para todos os mato-grossenses”,...
No aniversário de 307 anos de Cuiabá, comemorado nesta quarta-feira (8.4), o governador Otaviano Pivetta destacou o volume de investimentos que o Governo de...
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Palmeiras faz dos pênaltis sua arma histórica e chega a mais uma final da...
O Palmeiras voltou a mostrar sua força nas decisões por pênaltis da Copa Libertadores. Na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, o clube paulista...
Fluminense e Palmeiras abrem semifinal da Libertadores nesta quarta
Fluminense e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, para disputar o primeiro confronto da semifinal da Copa Libertadores da...
Libertadores tem quatro campeões nas semifinais; veja datas e confrontos
A Copa Libertadores da América de 2026 entra em sua fase decisiva com quatro equipes que já conquistaram o principal torneio de clubes da...
Richarlison volta a cobrar dinheiro de mansão de R$ 10 milhões em Angra
O atacante Richarlison voltou a cobrar uma solução para a disputa envolvendo uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, na Costa Verde...
Brasileirão terá três clássicos estaduais e promete agitar o fim de semana
A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 promete movimentar o futebol nacional neste fim de semana, com confrontos importantes na disputa...
Nacionais
Queimadas mais que triplicam interrupções de energia em cinco anos
As interrupções no fornecimento de energia elétrica provocadas por queimadas mais que triplicaram no Brasil em cinco anos. Levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores...