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Operação prende três e avança em investigação de homicídios em MT

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A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação "Dom Aquino Segura" para cumprir seis mandados de busca e apreensão relacionados às investigações de...

Reportagem aponta emissão de 41 notas fiscais por Flávio Bolsonaro

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Uma reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo afirma que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por meio da Flávio Bolsonaro Sociedade Individual...

Casamento Abençoado segue com vagas disponíveis e inscrições abertas até 30 de janeiro

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Queimadas mais que triplicam interrupções de energia em cinco anos

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As interrupções no fornecimento de energia elétrica provocadas por queimadas mais que triplicaram no Brasil em cinco anos. Levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores...
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