Diário News21:28:46

Principais Notícias

Categorias

Agropecuária

Popular

Governo de Mato Grosso lança programa para capacitar lideranças e ampliar a rede de...

Estaduais Diario News -
Idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, o programa forma lideranças locais para prevenir a violência e fortalecer o protagonismo feminino em todo o Estado O Governo...

Bonnie Tyler é internada e entra em coma induzido em Portugal

Cultura Diário News -
A cantora britânica Bonnie Tyler está internada em um hospital na cidade de Faro, em Portugal, após passar por uma cirurgia intestinal de emergência...

Mandados de prisão são cumpridos em Colíder e Apiacás

Policia Diario News -
Duas ocorrências envolvendo cumprimento de mandados de prisão foram registradas no dia 18 de março de 2026 em municípios da região norte de Mato...

Justiça determina retenção de 30% do Fundo Partidário do PSDB em MT

Política Diario News -
A Justiça Eleitoral determinou a retenção de 30% dos futuros repasses do Fundo Partidário destinados ao diretório estadual do PSDB em Mato Grosso. A...

Espaço de Publicidade

  • Kinfuku

Redes Sociais

3,900FãsCurtir
520SeguidoresSeguir
61InscritosInscrever

Esportes

Palmeiras faz dos pênaltis sua arma histórica e chega a mais uma final da...

Esportes Diario News -
O Palmeiras voltou a mostrar sua força nas decisões por pênaltis da Copa Libertadores. Na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, o clube paulista...

Fluminense e Palmeiras abrem semifinal da Libertadores nesta quarta

Esportes Diario News -
Fluminense e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, para disputar o primeiro confronto da semifinal da Copa Libertadores da...

Libertadores tem quatro campeões nas semifinais; veja datas e confrontos

Esportes Diario News -
A Copa Libertadores da América de 2026 entra em sua fase decisiva com quatro equipes que já conquistaram o principal torneio de clubes da...

Richarlison volta a cobrar dinheiro de mansão de R$ 10 milhões em Angra

Esportes Diario News -
O atacante Richarlison voltou a cobrar uma solução para a disputa envolvendo uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, na Costa Verde...

Brasileirão terá três clássicos estaduais e promete agitar o fim de semana

Esportes Diario News -
A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 promete movimentar o futebol nacional neste fim de semana, com confrontos importantes na disputa...

Nacionais

Nacionais

Mineiro de 118 anos entra em livro de recordes no Brasil

Diário News -
Um morador de Minas Gerais, com 118 anos de idade, foi reconhecido oficialmente como o homem mais velho do Brasil e teve o nome...
©