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PT acusa PMs de SP de forjar flagrante com camisetas pró-Lula às vésperas do 2º turno O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou esclarecimentos,...
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Bonnie Tyler é internada e entra em coma induzido em Portugal
A cantora britânica Bonnie Tyler está internada em um hospital na cidade de Faro, em Portugal, após passar por uma cirurgia intestinal de emergência...
Mandados de prisão são cumpridos em Colíder e Apiacás
Duas ocorrências envolvendo cumprimento de mandados de prisão foram registradas no dia 18 de março de 2026 em municípios da região norte de Mato...
Justiça determina retenção de 30% do Fundo Partidário do PSDB em MT
A Justiça Eleitoral determinou a retenção de 30% dos futuros repasses do Fundo Partidário destinados ao diretório estadual do PSDB em Mato Grosso. A...
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Palmeiras faz dos pênaltis sua arma histórica e chega a mais uma final da...
O Palmeiras voltou a mostrar sua força nas decisões por pênaltis da Copa Libertadores. Na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, o clube paulista...
Fluminense e Palmeiras abrem semifinal da Libertadores nesta quarta
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Richarlison volta a cobrar dinheiro de mansão de R$ 10 milhões em Angra
O atacante Richarlison voltou a cobrar uma solução para a disputa envolvendo uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, na Costa Verde...
Brasileirão terá três clássicos estaduais e promete agitar o fim de semana
A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 promete movimentar o futebol nacional neste fim de semana, com confrontos importantes na disputa...
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Mineiro de 118 anos entra em livro de recordes no Brasil
Um morador de Minas Gerais, com 118 anos de idade, foi reconhecido oficialmente como o homem mais velho do Brasil e teve o nome...