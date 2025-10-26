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Ministério da Justiça cobra explicações sobre denúncia contra PMs em Piracicaba
PT acusa PMs de SP de forjar flagrante com camisetas pró-Lula às vésperas do 2º turno O Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitou esclarecimentos,...
Agropecuária
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Escola é condenada a indenizar aluna e mãe após assédio sexual em ambiente escolar
A 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a condenação de uma instituição de ensino ao pagamento...
Briga entre irmãos termina com homem ferido em Colíder
Uma briga entre dois irmãos terminou com um homem de 46 anos ferido na noite de quinta-feira, 1º de outubro de 2026, em Colíder,...
Com equipe 100% de MT, SES realiza 13ª captação de múltiplos órgãos deste ano
Foram captados um fígado, dois rins e uma córnea em Cuiabá; equipe captadora é do Hospital São Mateus e do Banco de Olhos A Central...
VÍDEO: BMW é flagrado a 233 km/h na rodovia BR-060/GO, em Jataí
Um automóvel BMW, modelo 320i, com placas de Goiânia (GO), foi flagrado, nessa segunda-feira (23), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando a 233km/h na rodovia BR-060, região de Jataí (GO). De acordo com a...
Esportes
Palmeiras faz dos pênaltis sua arma histórica e chega a mais uma final da...
O Palmeiras voltou a mostrar sua força nas decisões por pênaltis da Copa Libertadores. Na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, o clube paulista...
Fluminense e Palmeiras abrem semifinal da Libertadores nesta quarta
Fluminense e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira, 14 de outubro de 2026, para disputar o primeiro confronto da semifinal da Copa Libertadores da...
Libertadores tem quatro campeões nas semifinais; veja datas e confrontos
A Copa Libertadores da América de 2026 entra em sua fase decisiva com quatro equipes que já conquistaram o principal torneio de clubes da...
Richarlison volta a cobrar dinheiro de mansão de R$ 10 milhões em Angra
O atacante Richarlison voltou a cobrar uma solução para a disputa envolvendo uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, na Costa Verde...
Brasileirão terá três clássicos estaduais e promete agitar o fim de semana
A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2026 promete movimentar o futebol nacional neste fim de semana, com confrontos importantes na disputa...
Nacionais
22 monges budistas são presos no Sri Lanka com mais de...
Em um dos maiores escândalos envolvendo religiosos no país, 22 monges budistas foram presos no Aeroporto Internacional Bandaranaike, em Colombo, após serem flagrados com...