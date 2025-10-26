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Buscas por helicóptero com cantor Rick avançam em Santa Catarina
As buscas pelo helicóptero que desapareceu na Serra Catarinense com o cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, continuam nesta terça-feira, 22 de...
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Defesa Civil estadual mapeia áreas de risco em Colíder
A Defesa Civil de Mato Grosso realizou entre os dias 9 e 13 de fevereiro um mapeamento técnico das áreas de risco no município...
Dino nega pedido para suspender a renovação automática da CNH
Dispensa de exames para bons condutores foi questionada por associação O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (29) negar pedido...
Caixa d’água rompe, destrói casas e deixa um morto em SP
O rompimento de um reservatório de água provocou destruição e deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira (11) em Mairiporã, na Grande São...
Prefeitura cancela show de Zezé Di Camargo na Festa de Reis 2026
A Prefeitura de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, cancelou o show do cantor Zezé Di Camargo que estava previsto para a...
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Cuiabá goleia Náutico por 3 a 0 e se aproxima do G6 na Série...
O Cuiabá venceu o Náutico por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (21), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da...
Conmebol define datas das semifinais da Libertadores 2026
A Conmebol definiu nesta segunda-feira (21) as datas e os horários das semifinais da Copa Libertadores 2026. Quatro equipes continuam na disputa pelo título...
Vasco goleia Coritiba por 5 a 0 e deixa a zona de rebaixamento
O Vasco goleou o Coritiba por 5 a 0 neste sábado (19), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato...
São Paulo vence Flamengo e garante vaga na final do Brasileirão Feminino
O São Paulo é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2026. A equipe paulista venceu o Flamengo por 1 a 0...
Brasil bate Suíça e avança na Copa Davis
A dupla brasileira de Orlando Luz e Rafael Matos confirmou o favoritismo diante dos suíços Jakub Paul e Dominic Stricker, venceu por 2 sets...
Nacionais
Influenciadora vítima de 61 socos sofre ataques após filiação ao PT
A influenciadora Juliana Garcia, vítima de uma agressão brutal dentro de um elevador em Natal, voltou a ser alvo de ataques nas redes sociais...