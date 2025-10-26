Diário News00:13:58

Principais Notícias

Categorias

Agropecuária

Popular

Defesa Civil estadual mapeia áreas de risco em Colíder

Região Diario News -
A Defesa Civil de Mato Grosso realizou entre os dias 9 e 13 de fevereiro um mapeamento técnico das áreas de risco no município...

Dino nega pedido para suspender a renovação automática da CNH

Nacionais Diario News -
Dispensa de exames para bons condutores foi questionada por associação O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (29) negar pedido...

Caixa d’água rompe, destrói casas e deixa um morto em SP

Nacionais Diário News -
O rompimento de um reservatório de água provocou destruição e deixou uma pessoa morta na manhã desta quarta-feira (11) em Mairiporã, na Grande São...

Prefeitura cancela show de Zezé Di Camargo na Festa de Reis 2026

Cultura Diário News -
A Prefeitura de São José do Egito, no Sertão de Pernambuco, cancelou o show do cantor Zezé Di Camargo que estava previsto para a...

Espaço de Publicidade

  • Kinfuku
Anuncie aquiDiário News

Redes Sociais

3,900FãsCurtir
520SeguidoresSeguir
61InscritosInscrever

Esportes

Cuiabá goleia Náutico por 3 a 0 e se aproxima do G6 na Série...

Esportes Diario News -
O Cuiabá venceu o Náutico por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (21), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da...

Conmebol define datas das semifinais da Libertadores 2026

Esportes Diario News -
A Conmebol definiu nesta segunda-feira (21) as datas e os horários das semifinais da Copa Libertadores 2026. Quatro equipes continuam na disputa pelo título...

Vasco goleia Coritiba por 5 a 0 e deixa a zona de rebaixamento

Esportes Diario News -
O Vasco goleou o Coritiba por 5 a 0 neste sábado (19), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada do Campeonato...

São Paulo vence Flamengo e garante vaga na final do Brasileirão Feminino

Esportes Diario News -
O São Paulo é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2026. A equipe paulista venceu o Flamengo por 1 a 0...

Brasil bate Suíça e avança na Copa Davis

Esportes Diario News -
A dupla brasileira de Orlando Luz e Rafael Matos confirmou o favoritismo diante dos suíços Jakub Paul e Dominic Stricker, venceu por 2 sets...

Nacionais

Nacionais

Influenciadora vítima de 61 socos sofre ataques após filiação ao PT

Diario News -
A influenciadora Juliana Garcia, vítima de uma agressão brutal dentro de um elevador em Natal, voltou a ser alvo de ataques nas redes sociais...
©