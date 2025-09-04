Breaking News

Vereadora propõe criação do Centro de Zoonoses e Abrigo Municipal de Animais em Alta Floresta

2 dias ago

Com o objetivo de enfrentar de forma estruturada os desafios relacionados à saúde pública e ao bem-estar animal, a vereadora Leonice Klaus dos Santos protocolou na Câmara Municipal, no dia 6 de agosto, o Projeto de Lei nº 035/2025, que propõe a criação do Centro de Controle de Zoonoses Municipal e do Abrigo Municipal de Animais Domésticos.

Atualmente em tramitação regimental, o projeto está sendo analisado pelas comissões competentes e representa um marco importante na construção de políticas públicas voltadas ao controle populacional de animais e prevenção de doenças transmitidas por eles – as chamadas zoonoses.

Segundo a vereadora, a proposta nasce da necessidade urgente de conter o crescente número de animais abandonados nas ruas da cidade e da ausência de políticas públicas efetivas voltadas à saúde animal e humana. “Estamos lidando com uma situação que afeta não apenas os animais, mas também a saúde e a segurança da população. Precisamos de um centro que cuide, trate e eduque. O projeto foi pensado para atender essas demandas de forma completa e eficiente”, destacou Leonice.

 Lindomar Leal

Assessoria de Imprensa

Check Also

Um mês após sanções a Alexandre de Moraes, impactos da Lei Magnitsky seguem incertos

As sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes completam um mês neste …

STF tem segurança reforçada para julgamento de trama golpista

Polícia vai monitorar quem transita pela Praça dos Três Poderes O entorno do Supremo Tribunal …

Justiça suspende novamente leilão avaliado em R$ 10,2 bilhões

A Justiça de Mato Grosso concedeu liminar favorável à empresa Monte Rodovias S.A., administradora de …

Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop

Atendimento será nos dias 02 a 05 de setembro, das 8h às 18h, na sede …

Alta Floresta recebe peça teatral idealizada pelo MPMT que aborda violência doméstica a estudantes

Em uma ação que une arte, educação e cidadania, o Ministério Público do Estado de …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved