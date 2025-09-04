Primeira-dama mostra Mauro se recuperando após acidente; ‘obrigado por mais um milagre’, diz

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, divulgou nesta segunda-feira (1) fotos do governador Mauro Mendes (União) após exames realizados na Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, onde ele está internado desde domingo (31). As imagens mostram o gestor sorridente, ao lado da equipe médica responsável por seu acompanhamento.



Segundo boletim divulgado pela unidade de saúde, Mendes fraturou 4 costelas após cair de uma estrutura de cerca de 3 metros no Parque Novo Mato Grosso. Apesar do acidente, o governador está consciente, orientado e em bom estado geral.



Conforme noticiou o Gazeta Digital, o governador chegou no Parque Novo Mato Grosso por volta das 7h da manhã deste domingo para fazer uma vistoria no local com sua equipe e teria caído por volta das 10h de uma plataforma com 3 metros de altura. Diante do ocorrido a equipe insistiu para que fosse a uma unidade médica, tendo o conduzido em um veículo próprio. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde deu entrada e desde então passa por diversos exames de imagem e laboratoriais para monitorar sua saúde e identificar traumas.



Na publicação, Virginia destacou o cuidado recebido pelo marido e agradeceu aos profissionais de saúde.



“Olha só quem apareceu saindo do exame pra desejar uma ótima semana pra gente! MM segue sendo muito bem cuidado pelos condutores Pedro Cardoso Da Costa Neto e Joermes Pinto Da Silva, pelo médico Raul Carvalho de Campos, pelo técnico de enfermagem Mauricio da Silva e, principalmente, pela enfermeira Bianca Lorranny Rodrigues, que tem sido essencial em sua recuperação. Ele está bem, graças a Deus. Obrigado Senhor por mais um milagre em nossas vidas!” escreveu.

Maria Klara Duque e Mariana Lenz

Gazeta Digital