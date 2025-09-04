Governo de MT conclui obras de asfaltamento da MT-206 e garante integração para Apiacás

Município era um dos que não tinha acesso por via pavimentada até o restante do Estado

O Governo de Mato Grosso concluiu as obras de asfaltamento da MT-206 e garantiu a integração de Apiacás com o restante da malha rodoviária estadual.

No total, o Estado asfaltou 124 quilômetros da rodovia até Paranaíta, em um investimento de R$ 160 milhões para garantir que o município fosse integrado por meio do asfalto.

As obras foram divididas em dois trechos. O primeiro, de 58 km entre Paranaíta e a ponte sobre o Rio Apiacás, foi finalizado em 2023. Já o segundo trecho, de 66 km, da ponte até Apiacás, está sendo finalizado neste ano. O asfalto já foi todo realizado, mas a obra segue em fase de acabamento.

Além do asfalto, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) construiu uma ponte de 240 metros sobre o Rio Apiacás. Antes da construção dessa ponte, era preciso atravessar o rio com uma balsa, dificultando ainda mais o acesso até o município. Outras duas pontes também foram construídas pela atual gestão no trajeto.

Segundo o prefeito de Apiacás, Júlio César dos Santos, a chegada do asfalto promove uma verdadeira transformação para o município. “A gente quando precisava ir para Alta Floresta tinha que se organizar para ir em um dia e voltar no outro. Antes, tinha a balsa que não atravessava de noite, era uma dificuldade danada. Agora, a gente sai de manhã cedo e na hora do almoço já está de volta para casa”, afirma.

O prefeito disse, ainda, que a chegada do asfalto impulsiona a economia. Apiacás é o município localizado mais ao norte de Mato Grosso e está distante cerca de 960 km de Cuiabá.

“O preço dos produtos vem caindo porque o valor do frete diminuiu. Esse governo é um divisor de águas para Apiacás, que está aqui no final de Mato Grosso. Depois de 40 anos, o asfalto chegou”, completou.

O secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, destacou que o governo tem trabalhado, desde o início da gestão, para garantir acessos asfaltados para todos os municípios. “Integrar as cidades que não tinham nenhuma via pavimentada é uma das prioridades dessa gestão. É uma forma de garantir mais dignidade para toda a população”, afirmou.

Desde janeiro de 2019, o Governo do Estado já concluiu obras para asfaltar os acessos municipais para Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Tesouro, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Porto Estrela, Reserva do Cabaçal, União do Sul, Marcelândia, Tabaporã, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Maringá, Rondolândia, Santa Terezinha, Novo Santo Antônio e Bom Jesus do Araguaia.

Outras cidades como Gaúcha do Norte, Aripuanã, Colniza, Cotriguaçu, Juruena, São Félix do Araguaia e São José do Xingu estão com obras em andamento. No entanto, alguns dos municípios do Norte Araguaia dependem de obras federais na BR-158 para concretizar as ligações asfálticas.

Guilherme Blatt | Sinfra-MT