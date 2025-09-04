Governo de MT assina três novos contratos de concessão de rodovias nesta segunda-feira (1º)

Concessões tem investimento previsto de R$ 3,6 bilhões ao longo de 30 anos

O Governo de Mato Grosso assina, na próxima segunda-feira (1º.9), três novos contratos de concessão de rodovias em Mato Grosso. Os trechos correspondem a 964,5 quilômetros de rodovias estaduais e tem um investimento previsto de R$ 3,6 bilhões da iniciativa privada durante os 30 anos de concessão.

O evento será realizado no Salão Nobre Cloves Vettorato no Palácio Paiaguás, com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, a partir das 10h.

Os trechos concessionados fazem parte do Programa de Concessões Rodoviárias de Mato Grosso e foram leiloados no mês de março, na Bolsa de Valores de São Paulo.

Serão assinados os seguintes contratos:

Lote 1 – Rota do Arinos, que corresponde a 237,5 km das MTs 160/220/242/338 nos municípios de Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Itanhangá, Juara e Tapurah.

Lote 2 – Rota da Produção, que corresponde a 418,5 km das MTs 160/235/249/480 nos municípios de Diamantino, São José do Rio Claro, Campo Novo dos Parecis, Nova Maringá, Nova Mutum, Nova Marilândia, Santo Afonso e Tangará da Serra.

Lote 5 – Rodovia da Integração, que corresponde a 308,3 km das MTs 020/326 nos municípios de Paranatinga, Campinápolis, Água Boa e Canarana.

Guilherme Blatt | Sinfra-MT