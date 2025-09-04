Breaking News

Baile do Rubi reúne advocacia e sociedade em Alta Floresta

2 dias ago

No sábado, 30 de agosto, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Alta Floresta promoveu o Baile do Rubi, evento que marcou um momento de confraternização e integração entre a classe e a comunidade regional.

O baile reuniu advogados, familiares, autoridades e representantes políticos em uma noite de celebração que, além do caráter social, reafirmou a missão da advocacia no fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

Segundo o presidente da OAB em Alta Floresta, Jean Stavarengo, o encontro simbolizou a união da categoria e a aproximação com a sociedade. “O evento demonstrou a amizade entre colegas e ratificou a missão da advocacia, que muitas vezes transforma vidas e garante a efetividade da democracia. Foi um momento para a advocacia e também para a população de Alta Floresta e dos municípios vizinhos, como Paranaíta, Carlinda, Monte Verde, Bandeirantes e Apiacás”, destacou.

Diversas autoridades prestigiaram a noite, entre elas o deputado estadual Faissal, o deputado federal João Medeiros e o vereador de Carlinda, Dr. Kennedy. O evento contou ainda com atrações musicais de qualidade e organização elogiada pelos participantes.

Para a diretoria da subseção, o sucesso do baile reforça a relevância social da advocacia e abre caminho para a consolidação de novas iniciativas. “O advogado é um profissional que, com sua dedicação, sustenta famílias e exerce papel fundamental na defesa da cidadania. Nosso objetivo é manter a categoria cada vez mais próxima da sociedade, e o Baile do Rubi se tornou uma oportunidade para celebrar esse compromisso”, completou o presidente.

A expectativa agora é que o evento se torne tradição, com edições anuais cada vez mais representativas.

Da redação
Diário News

Check Also

STF tem segurança reforçada para julgamento de trama golpista

Polícia vai monitorar quem transita pela Praça dos Três Poderes O entorno do Supremo Tribunal …

Justiça suspende novamente leilão avaliado em R$ 10,2 bilhões

A Justiça de Mato Grosso concedeu liminar favorável à empresa Monte Rodovias S.A., administradora de …

Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop

Atendimento será nos dias 02 a 05 de setembro, das 8h às 18h, na sede …

Alta Floresta recebe peça teatral idealizada pelo MPMT que aborda violência doméstica a estudantes

Em uma ação que une arte, educação e cidadania, o Ministério Público do Estado de …

Vereadora propõe criação do Centro de Zoonoses e Abrigo Municipal de Animais em Alta Floresta

Com o objetivo de enfrentar de forma estruturada os desafios relacionados à saúde pública e …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Powered by WordPress | Designed by Tielabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved