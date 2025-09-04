Baile do Rubi reúne advocacia e sociedade em Alta Floresta

No sábado, 30 de agosto, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Alta Floresta promoveu o Baile do Rubi, evento que marcou um momento de confraternização e integração entre a classe e a comunidade regional.

O baile reuniu advogados, familiares, autoridades e representantes políticos em uma noite de celebração que, além do caráter social, reafirmou a missão da advocacia no fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

Segundo o presidente da OAB em Alta Floresta, Jean Stavarengo, o encontro simbolizou a união da categoria e a aproximação com a sociedade. “O evento demonstrou a amizade entre colegas e ratificou a missão da advocacia, que muitas vezes transforma vidas e garante a efetividade da democracia. Foi um momento para a advocacia e também para a população de Alta Floresta e dos municípios vizinhos, como Paranaíta, Carlinda, Monte Verde, Bandeirantes e Apiacás”, destacou.

Diversas autoridades prestigiaram a noite, entre elas o deputado estadual Faissal, o deputado federal João Medeiros e o vereador de Carlinda, Dr. Kennedy. O evento contou ainda com atrações musicais de qualidade e organização elogiada pelos participantes.

Para a diretoria da subseção, o sucesso do baile reforça a relevância social da advocacia e abre caminho para a consolidação de novas iniciativas. “O advogado é um profissional que, com sua dedicação, sustenta famílias e exerce papel fundamental na defesa da cidadania. Nosso objetivo é manter a categoria cada vez mais próxima da sociedade, e o Baile do Rubi se tornou uma oportunidade para celebrar esse compromisso”, completou o presidente.

A expectativa agora é que o evento se torne tradição, com edições anuais cada vez mais representativas.

Da redação

Diário News