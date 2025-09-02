Vereadora propõe criação do Centro de Zoonoses e Abrigo Municipal de Animais em Alta Floresta

Com o objetivo de enfrentar de forma estruturada os desafios relacionados à saúde pública e ao bem-estar animal, a vereadora Leonice Klaus dos Santos protocolou na Câmara Municipal, no dia 6 de agosto, o Projeto de Lei nº 035/2025, que propõe a criação do Centro de Controle de Zoonoses Municipal e do Abrigo Municipal de Animais Domésticos.

Atualmente em tramitação regimental, o projeto está sendo analisado pelas comissões competentes e representa um marco importante na construção de políticas públicas voltadas ao controle populacional de animais e prevenção de doenças transmitidas por eles – as chamadas zoonoses.

Segundo a vereadora, a proposta nasce da necessidade urgente de conter o crescente número de animais abandonados nas ruas da cidade e da ausência de políticas públicas efetivas voltadas à saúde animal e humana. “Estamos lidando com uma situação que afeta não apenas os animais, mas também a saúde e a segurança da população. Precisamos de um centro que cuide, trate e eduque. O projeto foi pensado para atender essas demandas de forma completa e eficiente”, destacou Leonice.

Lindomar Leal

Assessoria de Imprensa