Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop

Atendimento será nos dias 02 a 05 de setembro, das 8h às 18h, na sede do Sindicato Rural de Sinop.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) abriu inscrições para atendimento na primeira ação do “CAR Digital 2.0 em campo”, que ocorrerá nos dias 02 a 05 de setembro, das 8h às 18h, na sede do Sindicato Rural de Sinop. Com a inscrição, o proprietário rural e os profissionais técnicos poderão indicar o dia e o turno que gostariam de ser atendidos.

Para se inscrever, acesse o link (https://bit.ly/45XWxct). “A abertura de inscrições busca garantir uma melhor organização para que o atendimento seja mais célere e eficiente. Com a inscrição teremos condições de promover os agendamentos, evitando que as pessoas fiquem aguardando por muito tempo para serem atendidas”, afirmou a secretária adjunta de Gestão Ambiental da Sema, Luciane Bertinatto.

Segundo ela, oito analistas da Sema vão realizar os atendimentos. A ação conta com o apoio do Sindicato Rural de Sinop e da Associação de Produtores de Soja e Milho (Aprosoja).

“Será uma oportunidade ímpar para que todos os envolvidos na regularização ambiental esclareçam diretamente com a equipe técnica da Sema as dúvidas sobre as funcionalidades do CAR Digital 2.0. A ideia é sentar ao lado do produtor e do responsável técnico e mostrar as bases de referência da sua propriedade, eventuais pendências existentes para a efetivação da regularização e construir as soluções”, adiantou a secretária adjunta.

Além de Sinop, o mutirão atenderá outros 16 municípios da região que já estão com as bases temáticas de referência elaboradas e homologadas no CAR Digital 2.0. São eles: Cláudia, Santa Carmem, Vera, Ipiranga do Norte, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte do Norte, Tabaporã, Itanhagá, Tapurah, Nova Maringá, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Nova Ubiratã, Feliz Natal, União do Sul e Itaúba.

CAR Digital 2.0

Lançado com o objetivo de ampliar a efetividade da análise do cadastro ambiental rural, a versão 2.0 do CAR Digital é resultado de mais de seis anos de desenvolvimento contínuo, conduzido pela equipe técnica da Sema com o apoio de empresa especializada. A ferramenta, baseada em análise automatizada, foi regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 1.473/2025.

A Sema argumenta que a análise automatizada no âmbito do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (Simcar) garante celeridade e um fluxo mais eficiente para os processos que necessitarem de análise individualizada, em conformidade com as normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a proteção ambiental.

Esclarece, no entanto, que a análise automatizada não é definitiva para todos os casos e que, nas situações de divergências em relação às bases referenciais ou a existência de documentos que impactem a validação, o proprietário do imóvel pode fazer a retificação.

Clênia Goreth | Sema